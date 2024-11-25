Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 25 листопада

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:40 військові попередили про рух ударних БПЛА через Сумщину. Вони тримали курс на Чернігівську область.

Крім цього, росіяни запустили безпілотники з півдня - ворожі цілі рухалися через Запорізьку область північно-західним курсом.

Також кілька нових груп БПЛА перебували на півночі Харківської області. Вони тримали південний курс.

Близько 20:30 російські дрони фіксувалися:

кілька груп ударних БПЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину,

ще кілька груп дронів на півдні Сумщини курсом на Полтавщину,

нові "шахеди" з Курської області РФ на Сумщину,

кілька груп на Харківщині, рухаються у південному напрямку,

через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.

О 20:49 один з безпілотників тримав курс на Кременчук Полтавської області.

Тим часом нові групи ворожих цілей заходили повз Херсонщину на Миколаївщину.

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