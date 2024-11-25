Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 25 листопада
Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України нові групи безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:40 військові попередили про рух ударних БПЛА через Сумщину. Вони тримали курс на Чернігівську область.
Крім цього, росіяни запустили безпілотники з півдня - ворожі цілі рухалися через Запорізьку область північно-західним курсом.
Також кілька нових груп БПЛА перебували на півночі Харківської області. Вони тримали південний курс.
Близько 20:30 російські дрони фіксувалися:
- кілька груп ударних БПЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину,
- ще кілька груп дронів на півдні Сумщини курсом на Полтавщину,
- нові "шахеди" з Курської області РФ на Сумщину,
- кілька груп на Харківщині, рухаються у південному напрямку,
- через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.
О 20:49 один з безпілотників тримав курс на Кременчук Полтавської області.
Тим часом нові групи ворожих цілей заходили повз Херсонщину на Миколаївщину.
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