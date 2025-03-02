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Головна Світ Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники

Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники

Марія Музиченко
2 березня, 2025 неділя
00:03
Світ віце-президент США Джей Ді Венс

Акція протесту на підтримку України та проти віцепрезидента Джей Ді Венса пройшла 1 березня 2025 року у штаті Вермонт. Політик направлявся на лижний курорт

Зміст

Про це пише місцеве медіа WCAC, а також передає загальноамериканський телеканал Fox News.

У містечку Вестфілд штату Вермонт, поруч з яким розташований гірськолижний курорт, куди направлявся Джей Ді Венс разом із сімʼєю на відпочинок, відбулась проукраїнська акція проти політика.

Те, що Венс поїде на курорт стало відомо на цьому тижні. Це відразу викликало заклики до протестів.

В руках люди тримали плакати з написами: "Зеленський - герой", "Вермонт проти фашизму", "Я залишаюсь з Україною", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою" та інші.

  • Речниця Білого дому озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для Україні.
  • В соцмережах низка європейських країн та політиків США висловлює підтримку України та зеленського.

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Війна з Росією
США
Володимир Зеленський
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