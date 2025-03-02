Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники
Акція протесту на підтримку України та проти віцепрезидента Джей Ді Венса пройшла 1 березня 2025 року у штаті Вермонт. Політик направлявся на лижний курорт
Про це пише місцеве медіа WCAC, а також передає загальноамериканський телеканал Fox News.
У містечку Вестфілд штату Вермонт, поруч з яким розташований гірськолижний курорт, куди направлявся Джей Ді Венс разом із сімʼєю на відпочинок, відбулась проукраїнська акція проти політика.
Те, що Венс поїде на курорт стало відомо на цьому тижні. Це відразу викликало заклики до протестів.
В руках люди тримали плакати з написами: "Зеленський - герой", "Вермонт проти фашизму", "Я залишаюсь з Україною", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою" та інші.
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