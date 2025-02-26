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Головна Світ "Ви маєте насамперед дбати про інтереси США": віцепрезидент Венс сказав, що його ображає вболівання американських українців за долю України

"Ви маєте насамперед дбати про інтереси США": віцепрезидент Венс сказав, що його ображає вболівання американських українців за долю України

Катерина Єсікова
26 лютого, 2025 середа
10:54
Світ віце-президент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс звернувся до американців українського походження й закликав їх "насамперед дбати про інтереси США"

Зміст

Про це він написав у Х.

У своєму дописі Венс називає російську агресію в Україні "конфліктом". Він також пригадав, як у 2022 році він зустрівся з американцем українського походження, який "був дуже розлючений моїми поглядами на конфлікт і моїм бажанням якнайшвидше його завершити".

"Я завжди вважав образливим те, що нові іммігранти в нашій країні готові використовувати владу і вплив своєї нової нації для врегулювання етнічного суперництва старої", - написав він.

За його словами, однією з найважливіших частин асиміляції є сприйняття "своєї" країни як США.

"Це частина угоди: якщо вас приймають у нашу національну сім'ю, ви повинні дбати про інтереси Сполучених Штатів.  Я знаю багатьох іммігрантів, які мають правильну перспективу, і я вдячний їм за це. Наприклад, під час тієї кампанії (і після неї) я зустрів багато американців українського походження, які погоджувалися з моїми поглядами, або принаймні ставили правильне запитання: що в інтересах Сполучених Штатів?" - додав Венс.

  • Напередодні Джей Ді Венс заявив, що позиція адміністрації президента Дональда Трампа в переговорах із Росією не є умиротворенням Кремля.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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