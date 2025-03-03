Росія планує запускати по Україні близько 500 дронів одночасно, - ГУР

Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, окупанти значно збільшили випуск безпілотників, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 БПЛА.

У планах росіян також збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати дрони по території України. Представник ГУР розповів, що, за підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотників.

Скібіцький також пояснив, чому ворожі БПЛА літають щоночі по Україні.

"По-перше, росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів. Якщо раніше, у 2023 - на початку 2024 року ми знали тільки один "Шахед", потім "Герань-1", "Герань-2" і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші. При цьому типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі. Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де – без неї", - розповів представник ГУР.

Він зазначив, що цілі атак ворожих дронів наразі не змінилися. Зокрема, у документах росіян за осінь 2023 року були чітко визначені основні цілі для застосовування безпілотників, крилатих та балістичних ракет - це, зокрема, система управління Збройних сил, Сил оборони, всіх установ, що стосується авіації та наших аеродромів.

"Також це найбільш критичні елементи нашої інфраструктури, в тому числі енергетична система, газотранспортна система – те, що ми спостерігаємо зараз. І один із пріоритетів – наші підприємства оборонно-промислового комплексу, там, де виготовляється озброєння, де ми наростили випуски багатьох видів зброї, боєприпасів, безпілотних апаратів та систем", - зазначив Скібіцький.

За його словами, основні пріоритети для ударів РФ нині залишаються.

"Були удари по енергосистемі, причому агресор дещо змінив свою тактику та підходи, якими він зараз теж дуже активно користується. Це підхід, який стосується чіткого визначення і планування – так званий таргетинг, щоб досягти найбільшого ефекту. І останнім часом потерпає наша газотранспортна система і наші газові родовища. Противник розуміє – це те, що йде для нашого населення, для забезпечення своїм газом своїх потреб. За останній час вони намагаються знищити саме цю спроможність України", - заявив заступник очільника української розвідки.