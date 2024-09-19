Путін заявив, що РФ цьогоріч планує збільшити виробництво дронів майже вдесятеро

Про це російський диктатор сказав на засіданні військово-промислової комісії РФ з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення, передає Интерфакс.

За словами Путіна, ЗС РФ отримали близько 140 тис. дронів різних типів у 2023 році. Водночас цього року росіяни планують збільшити виробництво БПЛА майже вдесятеро.

"У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, ну а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери", - сказав він.

Путін додав, ключовим завданням є вироблення "широкої лінійки повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки".

Очільник Кремля висловився, роботи з проєктування, випробування і серійного випуску дронів відбуватимуться на базі особливих науково-виробничих центрів.

"До 2030 року в різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", - сказав він.