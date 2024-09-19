Путін заявив, що РФ цьогоріч планує збільшити виробництво дронів майже вдесятеро
Очільник Кремля Володимир Путін заявив про плани збільшити у 2024 році виробництво безпілотників майже в 10 разів
Про це російський диктатор сказав на засіданні військово-промислової комісії РФ з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення, передає Интерфакс.
За словами Путіна, ЗС РФ отримали близько 140 тис. дронів різних типів у 2023 році. Водночас цього року росіяни планують збільшити виробництво БПЛА майже вдесятеро.
"У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, ну а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери", - сказав він.
Путін додав, ключовим завданням є вироблення "широкої лінійки повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки".
Очільник Кремля висловився, роботи з проєктування, випробування і серійного випуску дронів відбуватимуться на базі особливих науково-виробничих центрів.
"До 2030 року в різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", - сказав він.
- 16 вересня міністр оборони Нідерландів заявив про необхідність збивати російські дрони й ракети над країнами НАТО.
- 18 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має застосувати "надійну скоординовану" відповідь на інциденти, коли російські безпілотники, яких випускали по території України, порушували повітряний простір Альянсу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе