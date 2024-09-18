НАТО має відреагувати на вторгнення дронів РФ у повітряний простір Альянсу, - міністр оборони Румунії Тилвар
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має застосувати "надійну скоординовану" відповідь на інциденти, коли російські безпілотники, яких випускали по території України, порушували повітряний простір Альянсу
Про це повідомляє Reuters.
За словами Тилвара, держави "Бухарестської дев'ятки" (В9) "глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет" у повітряний простір країн НАТО (Польщі, Румунії, Латвії), а також "ескалацією напруженості" вздовж східного флангу Північноатлантичного альянсу.
"Саме тому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони", - додав глава міноборони Румунії.
Водночас очільник оборонного відомства Польщі Павел Залевський заявив: на зустрічі міністрів оборони держав НАТО необхідно обговорити питання знищення дронів, які перетинають повітряні кордони Альянсу.
"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", - наголосив Залевський.
Російські дрони на території держав НАТО
- 24 березня під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію.
- Спецслужби та фахівці міністерства національної оборони Румунії 31 липня виявили нові фрагменти російського безпілотника неподалік від кордону з Україною.
- У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків.
- У ЗС Латвії заявляли, що на території країни 7 вересня впав БПЛА типу Shahed з вибухівкою.
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