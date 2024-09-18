НАТО має відреагувати на вторгнення дронів РФ у повітряний простір Альянсу, - міністр оборони Румунії Тилвар

Про це повідомляє Reuters.

За словами Тилвара, держави "Бухарестської дев'ятки" (В9) "глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет" у повітряний простір країн НАТО (Польщі, Румунії, Латвії), а також "ескалацією напруженості" вздовж східного флангу Північноатлантичного альянсу.

"Саме тому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони", - додав глава міноборони Румунії.

Водночас очільник оборонного відомства Польщі Павел Залевський заявив: на зустрічі міністрів оборони держав НАТО необхідно обговорити питання знищення дронів, які перетинають повітряні кордони Альянсу.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", - наголосив Залевський.

Російські дрони на території держав НАТО