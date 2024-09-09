У ЗС Латвії заявили, що на території країни 7 вересня впав БПЛА типу Shahed з вибухівкою
У Національних збройних силах Латвії (НЗС) заявили, що 7 вересня під час обстрілу України, на територію Латвії залетів і впав ударний БПЛА типу Shahed з вибухівкою. Проте кажуть, що ціллю дрона не була атака на територію Латвії
Про це повідомляє la.lv.
Після падіння латвійські військові деактивували "шахед", наразі триває його поглиблений аналіз. Після аналізу також можна буде з'ясувати, чи використовувалися західні деталі для створення безпілотника, зазначили у ЗС Латвії.
Командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш підкреслив, що це був військовий безпілотник з боєголовкою, яка була знищена на місці, вона не вибухнула, а була знешкоджена.
Він також пояснив, чому безпілотник не збили: "Ми відстежували ситуацію з самого початку, коли в сусідній країні помітили безпілотник і почали за ним стежити. Для прийняття рішення про знищення об’єкта встановлені спеціальні процедури", - пояснив Калніньш, наголошуючи, що ці процедури передбачають переконання, що це не цивільний об’єкт, наприклад дельтаплан чи літак аероклубу.
По-друге, він зауважив, що аналіз повинен бути надійним, а об'єкт повинен відповідати процедурам утилізації.
За словами керівництва ЗС Латвії, наявна на цей час інформація вказує на те, що падіння безпілотника у Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни та що ціллю безпілотника не була Латвія. Протягом усього інциденту Сили оборони Латвії стежили за ситуацією у співпраці з партнерами по НАТО.
Міністр оборони країни Андріс Спрудс заявив на пресконференції, що у відповідь на збиття російського безпілотника Латвія посилюватиме протиповітряну оборону східного кордону.
Спрудс зазначив, що безпілотник був націлений на Україну, тому можна вважати, що він був націлений на демократичне і вільне суспільство.
- Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
- Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там називають небезпечними.
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