У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії

Про це вона сказала у коментарі "Інтерфакс - Україна".

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", - зазначила посадовиця.

Дахлалла також нагадала, що у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії.