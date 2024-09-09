У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії
Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там називають небезпечними
Про це вона сказала у коментарі "Інтерфакс - Україна".
"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", - зазначила посадовиця.
Дахлалла також нагадала, що у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії.
- Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
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