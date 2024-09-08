На сході Латвії впав російський безпілотник
У суботу, 7 вересня, в Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявлено уламки російського безпілотника
Про це у неділю, 8 вересня, офіційно повідомило латвійське Міністерство оборони.
Як наголошує відомство, "за попередніми даними, йдеться про військовий безпілотний літальний апарат Російської Федерації".
За наявною у латвійських військових інформацією, БПЛА "зайшов у наш повітряний простір з боку Білорусі".
Міноборони Латвії стверджує, що Національні збройні сили відразу помітили безпілотний літальний апарат на території Латвії, після чого "спостерігали за його рухом і визначили місце падіння".
Розпочато розслідування.
Яким саме був цей військовий безпілотник - ударним чи розвідувальним, інформація про це у повідомленні латвійського міноборони відсутня.
Про інцидент поінформовано органи влади та правоохоронні органи Латвії, а також країни НАТО.
"Ця ситуація є підтвердженням того, що ми повинні продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включаючи розвиток можливостей протиповітряної оборони та можливостей електронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення", - заявив міністр оборони країни Андріс Спрудс.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив факт падіння російського безпілотника на сході Латвії.
- Під час масованої повітряної ататки РФ по Україні у ніч з п'ятниці, 6 вересня, на суботу, 7 вересня, за даними моніторингового проєкту "Білоруський гаюн", до Білорусі з української території залетіли 8 російських дронів. Один з них дістався аж до міста Новогрудок, що за 70 км від кордону з Литвою. Настільки віддалене потрапляння російського бойового дрона вглиб Республіки Білорусь фіксують вперше.
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