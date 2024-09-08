На сході Латвії впав російський безпілотник

Про це у неділю, 8 вересня, офіційно повідомило латвійське Міністерство оборони.

Як наголошує відомство, "за попередніми даними, йдеться про військовий безпілотний літальний апарат Російської Федерації".

За наявною у латвійських військових інформацією, БПЛА "зайшов у наш повітряний простір з боку Білорусі".

Міноборони Латвії стверджує, що Національні збройні сили відразу помітили безпілотний літальний апарат на території Латвії, після чого "спостерігали за його рухом і визначили місце падіння".

Розпочато розслідування.

Яким саме був цей військовий безпілотник - ударним чи розвідувальним, інформація про це у повідомленні латвійського міноборони відсутня.

Про інцидент поінформовано органи влади та правоохоронні органи Латвії, а також країни НАТО.

"Ця ситуація є підтвердженням того, що ми повинні продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включаючи розвиток можливостей протиповітряної оборони та можливостей електронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення", - заявив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив факт падіння російського безпілотника на сході Латвії.