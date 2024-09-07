Минулої ночі до Білорусі залетіли 8 російських дронів, - Гаюн

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

За даними моніторингового проєкту, перший "шахед" залетів на територію Білорусі з Чернігівської області України в напрямку Лоєва близько 23:00. України в напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад в Україну в напрямку Київського водосховища.

Крім того, "шахеди", які перетнули кордон з Білоруссю, були зафіксовані приблизно о 02:45, о 03:10, о 03:37, о 03:49, о 05:16, о 05:54. А близько 08:13, за даними єРадар, у Білорусь залетів розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Також, крім Гомельської області, минулої ночі один із дронів був зафіксований у Брестській області, приблизно о 05:16 в районі Пінська, і продовжив рух на північ.

"Цей "шахед" зайшов у Гродненську область (уперше за весь моніторинг) і долетів до самих Корелічів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Цей шахед міг пролетіти над Білоруссю на північ ≈200 км, що з ним траплялося далі - невідомо", - пише Гаюн.

Упродовж усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти ВПС РБ.

Загалом, за даними "Беларускі Гаюн", винищувачі ВПС Білорусі злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей здіймалися двічі.

"Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два "шахеди", - підсумували у виданні.