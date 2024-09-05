На територію Білорусі залетіли російські "шахеди", проти них застосували авіацію, - "Гаюн"
Уночі 5 вересня російські"шахеди", який РФ запустила по території України, залетіли у повітряний простір Білорусі. Країна застосувала винищувач для збиття дрона
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Посилаючись на моніторингові групи, "Гаюн" зазначив, що близько 01:08 на територію Білорусі зайшли два "шахеди": вони залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України та рухались в напрямку Гомеля.
Зазначається, що близько 01:30 з аеродрому "Барановичі" підняли черговий винищувач. Згодом стало відомо, що в Гостомельському районі збивають "шахеди".
"Два звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі", - йдеться у повідомленні.
О 02:20 з Барановичів було піднято другий винищувач білоруських повітряних сил. Він летів на південний схід.
О 02:28 на територію Білорусі залетів ще один "шахед". Він рухався у напрямку міста Хойники. За даними "Гаюна" о 02:46 по ньому над Гостомельською областю працював винищувач.
"Ще один винищувач пішов на зліт із Барановичів о 03:10. Також у Гомельську область заходить ще один "шахед" курсом на Брагін", - йдеться у повідомленні "Гаюна".
- Ввечері 4 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного та північного напрямків. У Київській області працювала протиповітряна оборона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе