На територію Білорусі залетіли російські "шахеди", проти них застосували авіацію, - "Гаюн"

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Посилаючись на моніторингові групи, "Гаюн" зазначив, що близько 01:08 на територію Білорусі зайшли два "шахеди": вони залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України та рухались в напрямку Гомеля.

Зазначається, що близько 01:30 з аеродрому "Барановичі" підняли черговий винищувач. Згодом стало відомо, що в Гостомельському районі збивають "шахеди".

"Два звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі", - йдеться у повідомленні.

О 02:20 з Барановичів було піднято другий винищувач білоруських повітряних сил. Він летів на південний схід.

О 02:28 на територію Білорусі залетів ще один "шахед". Він рухався у напрямку міста Хойники. За даними "Гаюна" о 02:46 по ньому над Гостомельською областю працював винищувач.

"Ще один винищувач пішов на зліт із Барановичів о 03:10. Також у Гомельську область заходить ще один "шахед" курсом на Брагін", - йдеться у повідомленні "Гаюна".