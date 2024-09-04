РФ запустила "шахеди" з півдня та півночі. Ситуація ввечері 4 вересня
Ввечері середи, 4 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного та північного напрямків
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.
З північного напрямку ударні БПЛА зафіксували о 21:24. Декілька безпілотників фіксували зі Сумщини в напрямку Полтавської області.
Після 22:00 росіяни також запустили "шахеди" з півдня. Ударні БПЛА рухались через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.
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