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Головна Війна з Росією РФ запустила "шахеди" з півдня та півночі. Ситуація ввечері 4 вересня

РФ запустила "шахеди" з півдня та півночі. Ситуація ввечері 4 вересня

Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
22:52
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Ввечері середи, 4 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного та північного напрямків

Зміст

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.

З північного напрямку ударні БПЛА зафіксували о 21:24. Декілька безпілотників фіксували зі Сумщини в напрямку Полтавської області.

Після 22:00 росіяни також запустили "шахеди" з півдня. Ударні БПЛА рухались через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

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Теги:
Україна
Росія
безпілотник
Військові новини
сирени
повітряна тривога
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