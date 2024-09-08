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Під час нічної атаки на Україну російські дрони порушили повітряний простір Румунії

Ксенія Золотова
8 вересня, 2024 неділя
11:10
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Наразі йдуть пошуки збитих цілей

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Про це повідомляє міноборони Румунії.

Зазначимо, що о 02:49 Повітряні сили ЗСУ поінформували, що група ударних БПЛА порушила повітряний простір Румунії.

Румунське оборонне відомство заявило, що російські війська вранці 8 вересня відновили серію атак безпілотників по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією.
 
Мешканці в повітах Тулча та Констанца отримали повідомлення з попередженням RO – Alert (можливе падіння об'єктів із повітря) о 02:20 та 02:38. 
 
Починаючи з 02:25 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. У ході розвідки система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір та покинув національну територію в бік України, зазначили в міноборони Румунії.
 
З наявних на цей час даних, указана ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Периправа. Сили міністерства національної оборони починаючи з ранку повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі.  
 
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, що є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосили в румунському оборонному відомстві.

  • У ніч на 8 вересня українська ППО збила одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу Shahed, які російська армія випустила по Україні.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Румунія
ППО
російська армія
безпілотник
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