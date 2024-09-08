Під час нічної атаки на Україну російські дрони порушили повітряний простір Румунії
У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Наразі йдуть пошуки збитих цілей
Про це повідомляє міноборони Румунії.
Зазначимо, що о 02:49 Повітряні сили ЗСУ поінформували, що група ударних БПЛА порушила повітряний простір Румунії.
Румунське оборонне відомство заявило, що російські війська вранці 8 вересня відновили серію атак безпілотників по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією.
Мешканці в повітах Тулча та Констанца отримали повідомлення з попередженням RO – Alert (можливе падіння об'єктів із повітря) о 02:20 та 02:38.
Починаючи з 02:25 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. У ході розвідки система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір та покинув національну територію в бік України, зазначили в міноборони Румунії.
З наявних на цей час даних, указана ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Периправа. Сили міністерства національної оборони починаючи з ранку повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, що є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосили в румунському оборонному відомстві.
- У ніч на 8 вересня українська ППО збила одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу Shahed, які російська армія випустила по Україні.
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