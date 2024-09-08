Під час нічної атаки на Україну російські дрони порушили повітряний простір Румунії

Про це повідомляє міноборони Румунії.

Зазначимо, що о 02:49 Повітряні сили ЗСУ поінформували, що група ударних БПЛА порушила повітряний простір Румунії.



Румунське оборонне відомство заявило, що російські війська вранці 8 вересня відновили серію атак безпілотників по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією.



Мешканці в повітах Тулча та Констанца отримали повідомлення з попередженням RO – Alert (можливе падіння об'єктів із повітря) о 02:20 та 02:38.



Починаючи з 02:25 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. У ході розвідки система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір та покинув національну територію в бік України, зазначили в міноборони Румунії.



З наявних на цей час даних, указана ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Периправа. Сили міністерства національної оборони починаючи з ранку повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі.



"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, що є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосили в румунському оборонному відомстві.