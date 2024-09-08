Вночі РФ атакувала Україну чотирма ракетами Х-59 та 23 БПЛА: скільки знищила українська ППО
У ніч на 8 вересня українська ППО збила одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу Shahed, які російська армія випустила по Україні
Про це повідомляють Повітряні сили України.
У ніч на 8 вересня окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Білгородської області РФ та 23 ударними БПЛА типу Shahed, які запустила з Курська та мису Чауда в Криму.
"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА.
Крім того, два ворожих безпілотники локаційно втрачені (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Сили оборони знищили чотири танки, а також збили 80 ворожих дронів.
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