Щоб побудувати там місто: Маск розповів, коли відправлятиме кораблі з екіпажем на Марс
Втрати армії РФ на фронті сягнули 625 тисяч військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Сили оборони знищили чотири танки, а також збили 80 ворожих дронів
Зміст
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24:
- особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8636 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 897 (+19) од,
- артилерійських систем – 17 804 (+30) од,
- РСЗВ – 1180 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 864 (+80),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 218 (+47) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3047 (+10) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+13°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
8 вересня
08:27
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 183 боєзіткнення: Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими
08:10
Інтерв’ю
Полковник Грант: Росіяни сподіваються на прорив, кидаючи тисячі резервів і утримуючи бронетехніку, щоб потім проїхатися на ній до Києва
2024, субота
7 вересня
21:47
Оновлено
Ворог від ранку атакує Херсонщину КАБами, дронами та артилерією: є загиблий та поранені
20:37
Ексклюзив
Російсько-українські перемовини про закінчення війни в принципі неможливі, - Портников
18:28
Ексклюзив
"Головний крючок, за який ми чіпляємо глядача": письменник і блогер Капранов розкрив секрет своєї творчості
18:05
Паверліфтер Бабинець здобув першу в історії України медаль у цьому виді спорту на Паралімпіаді-2024
17:28
Барельєфи ордена Леніна і "Золоті зірки": в Одесі активісти зняли комуністичні символи з пам'ятника "Крила перемоги"