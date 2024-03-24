Російська ракета залітала в Польщу під час ранкового обстрілу України

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.

Зазначається, що 24 березня о 04:23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії РФ. Метою атаки були населені пункти, розташовані на заході України.

"Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там 39 секунд. Упродовж усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи", - йдеться у повідомленні.

В повітря злітала польська авіація та авіація союзників.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору", - додали в командуванні ЗС Польщі.