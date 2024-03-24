Російська ракета залітала в Польщу під час ранкового обстрілу України
Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала авіацію
Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.
Зазначається, що 24 березня о 04:23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії РФ. Метою атаки були населені пункти, розташовані на заході України.
"Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там 39 секунд. Упродовж усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи", - йдеться у повідомленні.
В повітря злітала польська авіація та авіація союзників.
"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору", - додали в командуванні ЗС Польщі.
- Ввечері суботи, 23 березня, росіяни запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті падіння осколків зафіксували в Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури.
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