Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 23 березня
Ввечері суботи, 23 березня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з різних напрямків
Про загрозу "шахедів" Повітряні Сили спершу, о 21:52, повідомили на Полтавщині, після цього було зафіксовано нові БПЛА на Харківщині.
Росіяни також запустили "шахеди" з південного напрямку. Після 22:00 ударні безпілотники зафіксували на Херсонщині. Далі - в районі Кривого Рогу.
Після 23:00 "шахеди" зафіксували над Чорним морем - у напрямку Одеської області.
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