Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 23 березня

Про загрозу "шахедів" Повітряні Сили спершу, о 21:52, повідомили на Полтавщині, після цього було зафіксовано нові БПЛА на Харківщині.

Росіяни також запустили "шахеди" з південного напрямку. Після 22:00 ударні безпілотники зафіксували на Херсонщині. Далі - в районі Кривого Рогу.

Після 23:00 "шахеди" зафіксували над Чорним морем - у напрямку Одеської області.

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