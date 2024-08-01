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Румунія виявила нові уламки російських "шахедів" біля кордону з Україною

Катерина Єсікова
1 серпня, 2024 четвер
06:14
Війна з Росією Шахед

Спецслужби та фахівці міністерства національної оборони Румунії 31 липня виявили нові фрагменти російського безпілотника неподалік від кордону з Україною

Зміст

Про це повідомляє міністерство національної оборони Румунії.

Зазначається, що уламки були знайдені в районі населеного пункту Чаталкіой повіту Тулча. Там були запровадженні "оперативні процедури для таких ситуацій".

У міністерстві наголосили, що місце падіння уламків знаходиться за межами населених пунктів. Натомість люди чи елементи інфраструктури не постраждали.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

  • Уночі 24 липня жителі північної частини прикордонного Тульчинського повіту отримали сигнал про повітряну тривогу під час атаки РФ на Україну. 
  • Про інцидент в Румунії також згадували Повітряні сили й румунські ЗМІ.
  • Згодом міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після інцидентів з російськими безпілотниками на території країни. 

Теги:
Світ
Україна
Росія
Румунія
безпілотник
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