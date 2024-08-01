Румунія виявила нові уламки російських "шахедів" біля кордону з Україною

Про це повідомляє міністерство національної оборони Румунії.

Зазначається, що уламки були знайдені в районі населеного пункту Чаталкіой повіту Тулча. Там були запровадженні "оперативні процедури для таких ситуацій".

У міністерстві наголосили, що місце падіння уламків знаходиться за межами населених пунктів. Натомість люди чи елементи інфраструктури не постраждали.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - йдеться у повідомленні.