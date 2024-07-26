Румунія викликала представника РФ через падіння "шахедів" на території країни
Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після інцидентів з російськими безпілотниками на території країни
Про це повідомляє Reuters.
"Повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.
Зазначається, що державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії.
Видання зауважує, що відповідні атаки підвищили ризики безпеці НАТО, члени якої мають зобов’язання щодо взаємної оборони.
- Так, уночі 24 липня жителі північної частини прикордонного Тульчинського повіту також отримали сигнал про повітряну тривогу.
- Про вчорашній інцидент в Румунії також згадували Повітряні сили й румунські ЗМІ.
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