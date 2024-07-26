Румунія викликала представника РФ через падіння "шахедів" на території країни

Про це повідомляє Reuters.

"Повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії.

Видання зауважує, що відповідні атаки підвищили ризики безпеці НАТО, члени якої мають зобов’язання щодо взаємної оборони.