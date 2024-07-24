У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи

Про це повідомляють румунські ЗМІ Digi 24 і News.ro.

Зазначається, що близько 02:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій опублікувала повідомлення про повітряну тривогу.

"Повідомлення про тривогу було опубліковано після того, як структури, що виконують роль оборони та спостереження за кордонами Румунії, помітили близько 02:10 кілька об'єктів (безпілотників), які наближалися до північного району повіту Тульча", - йдеться у повідомленні.

Водночас на екстрену службу 112 надійшло щонайменше 10 звернень щодо звуку вибухів.

"Більшість дзвінків були з муніципалітету Тульча, і вони сигналізували про те, що чули вибухи, але були також дзвінки, в яких громадяни запитували інформацію, і оператори диспетчерського центру Інспекції з надзвичайних ситуацій Тульчинського повіту надали їм всю запитувану інформацію, щоб зрозуміти, що те, що вони чули, відбувалося на території України", - кажуть в Інспекції з надзвичайних ситуацій.

Вже о 03:46 повітряна тривога закінчилася.