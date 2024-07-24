Росія атакує Україну "шахедами": на Київщині працює ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 0:38 повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БПЛА з Дніпропетровщини оголосили у Кіровоградській області.

Пізніше "шахеди" на Кіровоградщині полетіли у напрямку Черкащини.

О 1:22 групи ворожих БПЛА окупанти випустили з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Згодом повітряна тривога пролунала у Полтавській області, звідки БПЛА вирушили у напрямку Київської області. Потім сирена пролунала на Чернігівщині.

Загрозу застосування ударних БПЛА також оголосили Вінницькій та Житомирській областях.

На Київщині працює ППО

О 4:13 ранку КОВА поінформувала, що зафіксовано рух ворожих БПЛА в області. У регіоні працють сили ППО.

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