Сили ППО в ніч на 21 липня знищили 35 ворожих "шахедів" та 2 ракети Х-59/69

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області – РФ. та 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Крим.

За його словами, під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

"Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА "Shahed – 131/136". Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей", - зявив командувач.

Олещук розповів, що протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.