Вночі 25 липня 3 "шахеди" перетнули держкордон із Румунією, над Україною сили ППО збили 25 ворожих БПЛА
В ніч на четвер, 11 липня, російська армія запустила по території України 38 повітряних цілей. Українські сили протиповітряної оборони збили 25 "шахедів", ще 3 БПЛА "локаційно втрачені" у Румунії
Про це повідомив командувач Повітрянх сил України Микола Олещук.
Він зазначив, що росіяни атакували із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська – РФ.
Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БПЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.
Українські сили ППО збили 25 ударних БПЛА.
За словами Олещука, ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.
Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.
- Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України "шахеди": у Київській області працювала ППО, на Одещині двоє постраждалих.
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