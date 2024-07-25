Вночі 25 липня 3 "шахеди" перетнули держкордон із Румунією, над Україною сили ППО збили 25 ворожих БПЛА

Про це повідомив командувач Повітрянх сил України Микола Олещук.

Він зазначив, що росіяни атакували із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська – РФ.

Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БПЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Українські сили ППО збили 25 ударних БПЛА.

За словами Олещука, ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.