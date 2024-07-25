Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 25 липня
Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України "шахеди"
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 23:33 групу ворожих безпілотників зафіксували на Херсонщині. Вони рухалися у напрямку Одещини, а потім змінили курс на Миколаївщину.
Станом на 00:12 безпілотники рухались:
- на півдні Миколаївщини, курс північно-західний
- з акваторії Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини
- на Херсонщині у напрямку Бериславського району
О 00: 26 БПЛА фіксували у Березівському районі Одещини, курс північно-західний, та на півночі Херсонщини у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
"БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Татарбунарів", - написали ПС о 00:41.
О 00:58 стало відомо про рух ударних БПЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.
Станом на 01:05 фіксували:
Рух ударних БпЛА:
- БПЛА на півночі Одещини, курс північно-західний (на Вінниччину)
- БПЛА на Дніпропетровщині у бік Апостолове з південного сходу
- БПЛА північніше Миколаєва, курс північно-західний
Згодом стало відомо про безпілотник на Одещині у напрямку Болград/Рені з північного сходу.
О 01:17 групи БПЛА фіксували над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл, те ще БПЛА з акваторії Чорного моря, імовірно тим же маршрутом.
Потім Повітряні сили повідомили про БПЛА з Сумщини на Гадяцький район Полтавської області, групу в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія та ще одну групу на Вінниччині, яка рухалась з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин.
"Шахеди" - в напрямку Вилкове. Ізмаїльський район - залишайтесь в укриттях!", - попередили ПС о 01:37.
О 01:44 безпілотники рухались:
- в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину
- на Вінниччині продовжують рух у північному напрямку
- на Полтавщині західним курсом
Станом на 02:06 безпілотники фіксували:
- на Вінниччині, курсом на Київщину/Житомирщину
- на півночі Полтавщини, курс західний (Київщина/Черкащина)
- на Сумщині, рухаються на захід
- на півночі Миколаївщини, курс північно-західний
Рух ударних БПЛА станом на 02:25:
- на півдні Житомирщини рухаються на північ
- з Полтавщини західним курсом на Київщину
- з Сумщини перелітають на Чернігівщину
- на Чернігівщині, продовжують рух на захід
Згодом безпілотники фіксували:
- у напрямку Житомирщини
- на Чернігівщині та Київщині курсом на захід
- на межі Черкаської та Вінницької областей, курс північно-західний
- на півночі Миколаївщини, курс північно-західний
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