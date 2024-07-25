Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 25 липня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 23:33 групу ворожих безпілотників зафіксували на Херсонщині. Вони рухалися у напрямку Одещини, а потім змінили курс на Миколаївщину.

Станом на 00:12 безпілотники рухались:

на півдні Миколаївщини, курс північно-західний

з акваторії Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини

на Херсонщині у напрямку Бериславського району

О 00: 26 БПЛА фіксували у Березівському районі Одещини, курс північно-західний, та на півночі Херсонщини у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

"БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Татарбунарів", - написали ПС о 00:41.

О 00:58 стало відомо про рух ударних БПЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.

Станом на 01:05 фіксували:

Рух ударних БпЛА:

БПЛА на півночі Одещини, курс північно-західний (на Вінниччину)

БПЛА на Дніпропетровщині у бік Апостолове з південного сходу

БПЛА північніше Миколаєва, курс північно-західний

Згодом стало відомо про безпілотник на Одещині у напрямку Болград/Рені з північного сходу.

О 01:17 групи БПЛА фіксували над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл, те ще БПЛА з акваторії Чорного моря, імовірно тим же маршрутом.

Потім Повітряні сили повідомили про БПЛА з Сумщини на Гадяцький район Полтавської області, групу в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія та ще одну групу на Вінниччині, яка рухалась з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин.

"Шахеди" - в напрямку Вилкове. Ізмаїльський район - залишайтесь в укриттях!", - попередили ПС о 01:37.

О 01:44 безпілотники рухались:

в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину

на Вінниччині продовжують рух у північному напрямку

на Полтавщині західним курсом

Станом на 02:06 безпілотники фіксували:

на Вінниччині, курсом на Київщину/Житомирщину

на півночі Полтавщини, курс західний (Київщина/Черкащина)

на Сумщині, рухаються на захід

на півночі Миколаївщини, курс північно-західний

Рух ударних БПЛА станом на 02:25:

на півдні Житомирщини рухаються на північ

з Полтавщини західним курсом на Київщину

з Сумщини перелітають на Чернігівщину

на Чернігівщині, продовжують рух на захід

Згодом безпілотники фіксували:

у напрямку Житомирщини

на Чернігівщині та Київщині курсом на захід

на межі Черкаської та Вінницької областей, курс північно-західний

на півночі Миколаївщини, курс північно-західний

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