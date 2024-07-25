Другу ніч поспіль у Румунії оголошували повітряну тривогу через російські БПЛА
У прикордонному місті Тульча у районі Дунаю в Румунії другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через російський безпілотник
Про це повідомляє Digi 24.
Зазначається, що близько 01:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій опублікувала повідомлення про повітряну тривогу.
"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження безпілотних літальних апаратів. на території Румунії", - йдеться у заяві інспекції.
Це вже друге інформаційне повідомлення, надіслане населенню північного району повіту Тулча за 24 години.
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