Другу ніч поспіль у Румунії оголошували повітряну тривогу через російські БПЛА

Про це повідомляє Digi 24.

Зазначається, що близько 01:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій опублікувала повідомлення про повітряну тривогу.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження безпілотних літальних апаратів. на території Румунії", - йдеться у заяві інспекції.

Це вже друге інформаційне повідомлення, надіслане населенню північного району повіту Тулча за 24 години.