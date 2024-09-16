Міністр оборони Нідерландів заявив про необхідність збивати російські дрони й ракети над країнами НАТО

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

"Порушення Росією нашого повітряного простору є неприйнятним і небезпечним", - написав він у соцмережі X.

"Наша відповідь має бути чіткою. Ми повинні виявляти та перехоплювати безпілотники та ракети в нашому повітряному просторі. У разі необхідності НАТО має підтримувати окремі країни", - додав міністр.

Що передувало

Уранці понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через масований обстріл України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт. Вочевидь, це був російський "шахед". Після 10-денних пошуків Польща заявила, що не знайшла безпілотник. У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Пізніше румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною й відправили їх на експертизу.

Минулого тижня на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною. "Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів", - сказав він.