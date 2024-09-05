Польща припинила пошуки "невідомого об'єкта", який залетів на територію країни 26 серпня
Польські військові припинили пошуки безпілотника, який 26 серпня пролетів над частиною Люблінського воєводства. Жодних слідів "невідомого об'єкта" не виявлено
Про це повідомляє Rmf24.
"Обшук території завершився в середу ввечері. Об'єкт не знайдено. Незабаром ми оприлюднимо заяву", – сказала заступниця речника Оперативного командування Збройних сил (DORSZ) Ева Злотницька.
Протягом 10 днів польські військові щодня обшукували територію поблизу Томашува Любельського та Замостя. Бійці 19-ї бригади територіальної оборони "Буг" та 2-ї бригади територіальної оборони міста Люблін за підтримки кінних підрозділів і безпілотного літального апарату обстежили понад 200 квадратних кілометрів.
Також місцевість обстежували за допомогою військових вертольотів. Підтримку бійцям надали й мисливці з Польського мисливського товариства.
Видання зазначає, що безпілотник, імовірно, "шахед" залетів у Польщу під час масованої атаки на Україну 26 серпня. Він пробув у повітряному просторі країни 33 хвилини, а потім зник із радарів. Польські військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а полетіти далі або повернути назад, але радарні системи не змогли цього помітити.
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Уранці понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через масований обстріл України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт.
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