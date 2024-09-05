Польща припинила пошуки "невідомого об'єкта", який залетів на територію країни 26 серпня

Про це повідомляє Rmf24.

"Обшук території завершився в середу ввечері. Об'єкт не знайдено. Незабаром ми оприлюднимо заяву", – сказала заступниця речника Оперативного командування Збройних сил (DORSZ) Ева Злотницька.

Протягом 10 днів польські військові щодня обшукували територію поблизу Томашува Любельського та Замостя. Бійці 19-ї бригади територіальної оборони "Буг" та 2-ї бригади територіальної оборони міста Люблін за підтримки кінних підрозділів і безпілотного літального апарату обстежили понад 200 квадратних кілометрів.

Також місцевість обстежували за допомогою військових вертольотів. Підтримку бійцям надали й мисливці з Польського мисливського товариства.

Видання зазначає, що безпілотник, імовірно, "шахед" залетів у Польщу під час масованої атаки на Україну 26 серпня. Він пробув у повітряному просторі країни 33 хвилини, а потім зник із радарів. Польські військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а полетіти далі або повернути назад, але радарні системи не змогли цього помітити.