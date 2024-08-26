Польща підіймала свою авіацію через ракетний удар РФ по Україні
Ранком понеділка, 26 серпня, Польща підняла свою та союзну авіацію у південно-східній частині через загрозу російського ракетного обстрілу на Західній Україні
Про це інформує Оперативне командування польської армії.
"З самого ранку спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з авіаударами по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться у повідомленні.
В Оперативному командуванні попередили про можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів польської та союзницької авіації у південно-східній частині країни.
У Польщі підкреслили, що востаннє така активізація російської авіації, під час якої було завдано ударів по території Західної України, була зафіксована 8 липня цього року.
"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - додали в Оперативному командуванні польської армії.
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Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку зафіксовано активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3.
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