У Румунії знайшли уламки БПЛА біля кордону з Україною
Румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною. Їх відправляють на експертизу
Про це повідомляє Digi24 із посиланням на міністерство національної оборони Румунії.
Зазначається, що уламки російського безпілотника були знайдені на околиці міста Периправа, повіт Тулча. Їх було знайдено під час пошукової операції біля кордону з Україною.
Так, уламки знайшли за межами населених пунктів, унаслідок цього люди не постраждали.
"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", - йдеться в повідомленні.
- У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Наразі йдуть пошуки збитих цілей.
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