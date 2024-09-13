"Усі намагаються просто заговорити це питання": Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною

Про це повідомляє Офіс президента.

"Коли ми думаємо, як закінчити війну, ми з вами маємо абсолютно чітко усвідомлювати, що це потрібно саме нам із вами, а не Путіну. Він не хоче нічого закінчувати.", - зазначив Зеленський.

За його словами, російське керівництво не відчуває наслідків своїх дій, що робить війну тривалою та руйнівною.

"Йому комфортно відправляти людей на смерть, керувати своїм народом через телевізор і насолоджуватися життям у його бульбашці", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив необхідність зробити війну для Росії "суттєво важчою", щоб примусити її стати на шлях переговорів.

Зокрема, він звернув увагу на постачання Іраном ракет для Росії, назвавши їх "тим самим злом, яке союзникам доводилося збивати в небі Близького Сходу".

"Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів", - наголосив очільник держави.

Президент також висловив розчарування, що партнери не намагаються знайти рішення, а лише уникають цього питання.

"І коли ми порушуємо це питання з партнерами, усі намагаються його просто заговорити. Та бояться навіть сказати "ми працюємо над цим". Просто бояться цих слів", - наголосив він.