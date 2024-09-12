Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Литва закликає збивати російські цілі після нещодавнього падіння БПЛА у Латвії

Литва закликає збивати російські цілі після нещодавнього падіння БПЛА у Латвії

Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
07:51
Світ Лаурінас Кащюнас

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з контролю за повітрям у країнах Балтії після нещодавнього падіння БПЛА у Латвії

Зміст

Про це повідомляє LRT.

"Повітряна поліція повинна не тільки патрулювати, але й, якщо це необхідно, якщо це можливо, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок прийняття рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злетіти та знищити безпілотники", - сказав Кащюнас.

За його словами, якщо радари виявляють, що безпілотник може зайти на територію країни НАТО, інформація повинна бути швидко передана в штаб-квартиру.

"Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав, і тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити", - додав Кащюнас.

  • Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
  • Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там називають небезпечними.
Теги:
Латвія
Литва
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
путін
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ
Рада безпеки ООН
Автор Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 вересня
09:03
Петер Мадяр
Опозиційна партія Угорщини майже зрівнялася у рейтингу з партією Орбана, - опитування
08:23
Канадський кінофестиваль відмовився скасувати показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
08:22
Російський Су-30СМ
Бійці ГУР знищили російський літак Су-30СМ над Чорним морем
08:13
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 105 боєзіткнень за добу: найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Курахівський
08:10
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
РФ атакує Україну "шахедами" та ракетами: в Конотопі прильоти в житлову забудову та енергооб'єкти, є постраждалі
08:04
OPINION
Ірина Геращенко
Влада ховає "Стамбул" за "Мінськом"
07:38
росія - китай
США та ЄС занепокоєні тим, що Китай передає РФ товари подвійного призначення для ведення війни
07:24
БМП. вбиті росіяни
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 630 тис. військових
07:07
Ракета Storm Shadow
Британія дозволить Україні застосовувати Storm Shadow для ударів по РФ, - The Guardian
06:44
Курська область
Росіяни почали атакувати позиції ЗСУ у Курській області, захопили кілька селищ, - ISW
06:41
Оновлено
"Буян-М"
Росія утримує у Чорному морі один носій "калібрів"
06:27
КНДР запустила кілька балістичних ракет в море між Японією та Південною Кореєю
06:13
РФ окупувала Лісівку південніше Селидового, - DeepState
06:09
Швейцарія
Військово-повітряні сили Швейцарії, Австрії та США проводять спільні навчання
04:46
російські підручники
На ТОТ Донеччини окупанти завезуть підручники з "Історії" з розділами про учасників "СВО"
03:19
Міністерство оборони України
У серпні Міноборони повернуло постачальникам неякісне майно на понад 550 млн грн
02:43
Горбатий кит
Українські полярники показали, як в Антарктиці полюють горбаті кити
01:36
Денис Шмигаль та Ентоні Блінкен
Посилення ППО, фінансова та енергетична допомога: Шмигаль зустрівся з держсекретарем США Блінкеном
01:00
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
​​Тема України на дебатах між Гарріс та Трампом повернула США у міжнародну політику, - журналістка Гіпсон
00:55
фейк
"Україна вбиває жінок і дітей, бо програє": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 11 вересня
00:34
Михайло Фрідман
Суд ЄС залишив чинними санкції проти російських олігархів Авена і Фрідмана
00:30
Анастасія Образцова
Анастасія Образцова перемогла в конкурсі на посаду виконавчого директора УКФ
2024, середа
11 вересня
23:24
"Заходи з перевірки одягу школярів – незаконні": освітній омбудсмен порадив скаржитись, якщо учнів змушують носити форму
23:17
OPINION
Інформаційна атака Кремля: війна в Україні та вибори у США
23:12
Засідання Сейму Республіки Польща
"Ганебний замах на українську ідентичність": польський сейм засудив депортацію дітей з України до РФ
22:45
Включення Тайваню до системи ООН посилить безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, - міністр МЗС Тайваню
22:45
Ексклюзив
Камала Гарріс
Гарріс вдалося обіграти ситуацію проти Трампа на дебатах, попри його коментарі, - журналістка Гіпсон
22:38
Військові потреби, санкції, другий Саміт миру: підсумки зустрічі Зеленського з Блінкеном і Ламмі
22:28
підпал авто
В Україні зафіксували понад 200 підпалів авто військових: більш ніж 50 із них скоїли неповнолітні
22:01
У столиці України презентували  документальний фільм "Щити Києва"
21:53
новини Львівщини
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
21:32
Дональд Трамп
"P.S. Ми не їмо котів і собак": у МЗС Німеччини відповіли на критику енергетичної політики ФРН з боку Трампа
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Контратаки росіян у Курській області, формування українського легіону у Польщі. Колонка Сергія Згурця
20:54
Ексклюзив
Теоретично Росія може застосувати ядерну зброю, але після цього ця країна зникне з мапи світу, - дипломат Огризко
20:48
Ентоні Блінкен
"Ми хочемо, щоб Україна перемогла": Блінкен у Києві запевнив у подальшій підтримці й оголосив про новий пакет допомоги від США
20:43
нафтовий танкер
Велика Британія запровадила санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ
20:40
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Україна посіла центральне місце": журналістка Голосу Америки Гіпсон про дебати Гарріс і Трампа
20:14
ракета Storm Shadow
У Британії заявили, що позиція щодо ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по РФ не змінилася
20:05
OPINION
Сергій Громенко
Технократи без знання історії заведуть у прірву
19:58
На війні проти РФ загинув воїн ЗСУ Павло Пархоменко, оператор Прямого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV