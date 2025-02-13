Китай допомагає РФ у виробництві військових безпілотників, - естонська розвідка
Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, шляхом постачання критично важливих західних компонентів
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на щорічну доповідь про національну безпеку зовнішньої розвідки Естонії.
Згідно із доповіддю, РФ отримує близько 80% таких компонентів із Китаю.
У документі сказано, що Китай є "основним центром" для постачання Росії високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в обхід західних санкцій.
Зазначається також, що РФ не має вітчизняних аналогів деталей для безпілотників, тому вони в основному закуповуються на Заході.
"Інтереси Китаю тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", – заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.
За даними естонської розвідки, у цих схемах, ймовірно, замішані офіси західних компаній у Китаї.
- У вересні 2024 року Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Росія створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів для використання у війні проти України.
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