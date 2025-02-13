Китай допомагає РФ у виробництві військових безпілотників, - естонська розвідка

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на щорічну доповідь про національну безпеку зовнішньої розвідки Естонії.

Згідно із доповіддю, РФ отримує близько 80% таких компонентів із Китаю.

У документі сказано, що Китай є "основним центром" для постачання Росії високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в обхід західних санкцій.

Зазначається також, що РФ не має вітчизняних аналогів деталей для безпілотників, тому вони в основному закуповуються на Заході.

"Інтереси Китаю тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", – заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За даними естонської розвідки, у цих схемах, ймовірно, замішані офіси західних компаній у Китаї.