Росія створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними видання, російська компанія ІЕМЗ "Купол", дочірня структура державної корпорації "Алмаз-Антей", розробила безпілотник під назвою "Гарпія-3" і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Згодом компанія "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не має інформації про такий проєкт, додавши, що в країні діють суворі заходи контролю за експортом дронів, або безпілотних літальних апаратів.

На думку наукового співробітника лондонського Інституту стратегічних досліджень Фабіана Хінца, якщо факт постачання китайських безпілотників підтвердиться, це стане важливою подією. За його словами, досі Китай постачав Росії товари подвійного призначення, але не цілі системи озброєння.

Згідно зі звітами "Купола", дрон "Гарпія-3" може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг. Зазначається, що зразки цього дрона та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський "Купол" для подальших випробувань.

Згідно з документами, що були розглянуті агентством Reuters, компанія "Купол" отримала сім військових безпілотників китайського виробництва, включно з двома "Гарпіями-3", у свою штаб-квартиру в російському місті Іжевськ.

Двоє джерел в розвідці повідомили, що постачання зразків дронів до "Купола" є першим конкретним доказом того, що цілі безпілотники, зроблені в Китаї, почали надходити до Росії від початку війни в Україні у лютому 2022 року, додали в Reuters.