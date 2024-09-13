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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія розробляє новий дрон-камікадзе з китайським двигуном, - Reuters

Росія розробляє новий дрон-камікадзе з китайським двигуном, - Reuters

Юлія Лаврук
13 вересня, 2024 п'ятниця
15:16
Війна з Росією безпілотник, дрон

Минулого року Росія почала виробляти новий далекобійний дрон-камікадзе "Гарпія-А1" з китайським двигуном та деталями, які вона використовувала у війні проти України

Зміст

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці. 

Як зазначає видання, розвіддані з контракту на виробництво нового БПЛА, листування компанії щодо виробничого процесу та фінансових документів, вказують на те, що Іжевський електромеханічний завод (ІЕМЗ) "Купол" РФ виготовив понад 2500 безпілотників "Гарпій" з липня 2023 року по липень 2024.

Джерела повідомили Reuters, що виробництво БПЛА "Гарпія" використовують проти військових та цивільних об'єктів в Україні, що призводить до пошкоджень критичної інфраструктури та жертв серед цивільних і військових.

Представник Центру військово-морського аналізу США Семюел Бендетт у коментарі виданню зазначив, якщо інформація про виробництво "Гарпії" підтвердиться, це означатиме відхід РФ від залежності від іранських розробок безпілотників.

"Якщо це станеться, це може означати, що Росія тепер може більше покладатися на внутрішні розробки, а також, очевидно, на Китай, оскільки обидві сторони у цій війні залежать від багатьох китайських компонентів для виробництва безпілотників", - сказав Бендетт.

  • У Міненерго переконані, що Росія свідомо спрямовує ракети і "шахеди" над територією українських АЕС і повідомили про це МАГАТЕ.


 
Теги:
Світ
Росія
Китай
безпілотник
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