РФ вдарила балістикою по Одесі: пошкоджено порт та іноземний контейнеровоз, двоє поранених
Ввечері у суботу, 1 березня 2025 року, росіяни атакували Одесу балістичною ракетою
Про це о 18:58 повідомив очільник Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній", - заявив керівник Одещини.
За його словами, поранення отримали двоє співробітників порту.
Повітряна тривога тривала на Одещині з 17:44 до 18:07.
Що саме постраждало
Як пише місцеве інформаційне видання "Думська.net", внаслідок атаки балістичною ракетою "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі постраждав контейнеровоз LEVANTE F швейцарської компанії MSC під прапором Панами.
Судно зайшло в одеський порт ранком 1 березня. Після удару на ньому виникла пожежа.
"Ми стали свідками навмисної ракетної атаки РФ по судну однієї з провідних європейських компаній-перевізників. Російське керівництво намагається залякати європейських бізнесменів, щоб ті припинили рейси в Україну. Путін знову піднімає ставки, залякуючи Європу. Думаю, українські Сили оборони не залишаться осторонь", - зазначається у повідомленні.
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