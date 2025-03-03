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У 4 регіонах України викрили агентів РФ, які планували теракти та вчиняли підпали

Світлана Кравченко
3 березня, 2025 понедiлок
10:14
Кримінал

Протягом вихідних правоохоронці запобігли чотирьом терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення російських спецслужб

Зміст

Про це інформує пресцентр СБУ.

Так, на Київщині СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного з військових у місті Буча. Фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з міста Ірпінь, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

За даними слідства, чоловік виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування. Агента затримали за місцем проживання, коли він готувався до вчинення злочину.  

У Львові кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також головного залізничного вокзалу міста. 

Як встановило розслідування, виконавцем злочину мав бути 23-річний агент із Київщини, що погодився працювати на ворога в обмін на гроші. Після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як зайвого свідка. Проте СБУ затримала виконавця на гарячому, коли юнак закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу.

У Чернігові СБУ та Нацполіція викрили ще одного поплічника російських спецслужб, який причетний до підготовки низки терактів в області.

Зазначається, що фігурант мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів військовослужбовців ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур. Крім того, за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони з доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення РФ.

Також у Вінниці нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення РФ спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Для виконання ворожих завдань зловмисники спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. Надалі вони надавали російському куратору фото та відео, що підтверджували їхні злочини.

Наразі всі фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, диверсія, терористичний акт та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Львів
СБУ
Київщина
Чернігів
поліція
Вінниця
Війна з Росією
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