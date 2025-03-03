Уряд підбив підсумки "Зимової єПідтримки": програмою скористалися 14,4 млн українців

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Зимова єПідтримка» допомогла мільйонам українців пройти цю зиму. Кожен, хто потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 грн для себе та своїх дітей. Держава вже профінансувала понад 10 млн заявок, поданих у Дії та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через Укрпошту", - сказала вона.

За даними чиновниці, люди використали ці кошти на оплату комунальних послуг, ліки, зв’язок, а також на благодійність і допомогу ЗСУ.

Наразі виплати ще тривають. Використати кошти можна до кінця 2025 року.

Своєю чергою очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що "Зимова єПідтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України, і найбільшу кількість заявок українці подали через Дію.

"Зимова єПідтримка стала наймасовішою послугою за всю історію. Лише за першу добу ми отримали 2,5 млн заяв в Дії, а за три місяці роботи програми – 12 млн заяв. Це також найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Кілька кліків у Дії – й українці отримали допомогу від держави, яку можна витратити на певні товари та послуги, а також задонатити на підтримку Сил оборони", - сказав він.

25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

Програма стартувала 1 грудня 2024 року. Станом на 4 лютого 2025 року понад 13 млн українців подали заявки на отримання коштів у межах програми "Зимова єПідтримка", з них майже 12 млн уже отримали виплати.

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