"Тисяча від Зеленського": уряд ухвалив порядок реалізації проєкту
Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Проєкт стартує 1 грудня.
"Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", — зазначив Шмигаль.
За його словами, метою проєкту є:
- матеріально підтримати українські родини.
Так, 1 тис. грн можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.
- підтримати українських надавачів послуг та українських виробників.
"Саме вони будуть отримувати кошти, що створює додатковий стимул для економіки", - поінформував очільник уряду.
- продемонструвати єдність українського суспільства.
Шмигаль зазначив, що один із варіантів використання коштів — це підтримка української армії через донати.
Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.
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