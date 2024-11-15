"Тисяча від Зеленського": уряд ухвалив порядок реалізації проєкту

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Проєкт стартує 1 грудня.

"Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", — зазначив Шмигаль.

За його словами, метою проєкту є:

матеріально підтримати українські родини.

Так, 1 тис. грн можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.

підтримати українських надавачів послуг та українських виробників.

"Саме вони будуть отримувати кошти, що створює додатковий стимул для економіки", - поінформував очільник уряду.

продемонструвати єдність українського суспільства.

Шмигаль зазначив, що один із варіантів використання коштів — це підтримка української армії через донати.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.