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Які переваги моторної оливи 10W-40 для двигуна?

Юлія Юліна
3 березня, 2025 понедiлок
16:54
авто

Моторна олива 10W-40 – один із найпопулярніших варіантів для автомобілів, що експлуатуються у різних умовах. Вона забезпечує надійний захист двигуна, знижує тертя та допомагає підтримувати стабільну роботу мотору

Зміст

Завдяки збалансованій в’язкості олива 10w40 добре працює як при низьких, так і при високих температурах. Розглянемо основні переваги, порівняння з іншими типами олив та рекомендації щодо вибору.

Що означає маркування SAE 10W-40

Позначення SAE 10W-40 вказує на всесезонні характеристики оливи. Цифра "10W" означає, що моторна олива 10W-40 зберігає оптимальну плинність взимку та забезпечує легкий запуск двигуна. Число "40" свідчить про стабільність в’язкості при високих температурах, що гарантує надійний захист мотора. Це робить sae 10w40 універсальним вибором для більшості автомобілів.

Основні переваги моторної оливи 10W-40

  • Захист від зношування. Олива створює масляну плівку, яка зменшує тертя між деталями двигуна.
  • Стабільна робота в різних умовах. В’язкість 10W-40 дозволяє ефективно змащувати мотор у спеку та холод.
  • Оптимальна витрата пального. Якісне мастило знижує опір руху деталей, що може позитивно вплинути на економію пального.
  • Підходить для різних двигунів. Оливу 10W-40 використовують у бензинових і дизельних моторах, зокрема з високим пробігом.

Порівняння 10W-40 з іншими типами олив (5W-30, 5W-40)

  • 5W-30: Легше плинне масло для холодного старту, проте менш стійке до високих температур.
  • 5W-40: Має ті ж високотемпературні властивості, що й 10W-40, але забезпечує кращу плинність у мороз.
  • 10W-40: Оптимальний вибір для двигунів з великим пробігом та експлуатації в теплих кліматичних умовах.

Особливості використання 10W-40 для бензинових і дизельних двигунів

Олива 10W-40 підходить для бензинових та дизельних моторів. Вона ефективно працює у старих двигунах та забезпечує стабільне змащення при високих навантаженнях. Дизельні мотори потребують спеціальних допусків (наприклад, ACEA B4), які часто має якісна моторна олива 10w40. Для бензинових двигунів важливо обирати оливу з API SN або ACEA A3/B4.

Популярні марки моторних олив 10W-40

  • Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 – забезпечує захист двигуна завдяки унікальним молекулам.
  • Shell Helix HX7 10W-40 – очищує мотор і підтримує його ефективну роботу.
  • Elf Evolution 700 STI 10W-40 – збалансована напівсинтетична олива для різних умов експлуатації.

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  • Зручний пошук за параметрами та підбір оливи за маркою авто.
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Придбати моторну оливу 10W-40 можна в Exist.ua – перевіреному магазині, що гарантує оригінальність продукції та доступні ціни.

Теги:
Новини
Україна
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