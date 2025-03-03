РФ заборонила в’їзд очільнику МЗС Японії, послу в Україні та ще низці дипломатів

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед тих, кому РФ заборонила в'їзд, міністр закордонних справ Японії Такесі Івая, посол Японії в Україні Масасі Накагоме та його попередник на цій посаді Кунінорі Мацуда, старший віцепрезидент Японського агентства з міжнародного співробітництва Сехей Хара, голова українського офісу цієї агенції Хідекі Мацунага, а також президенти чотирьох великих японських компаній - IHI Corporation, Isuzu Motors, Prodrone и Cyberdyne.