РФ заборонила в’їзд очільнику МЗС Японії, послу в Україні та ще низці дипломатів
У понеділок, 3 березня, міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни дев'ятьом офіційним особам Японії
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Серед тих, кому РФ заборонила в'їзд, міністр закордонних справ Японії Такесі Івая, посол Японії в Україні Масасі Накагоме та його попередник на цій посаді Кунінорі Мацуда, старший віцепрезидент Японського агентства з міжнародного співробітництва Сехей Хара, голова українського офісу цієї агенції Хідекі Мацунага, а також президенти чотирьох великих японських компаній - IHI Corporation, Isuzu Motors, Prodrone и Cyberdyne.
- У п'ятницю, 10 січня, уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.11Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе