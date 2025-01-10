Японія запровадила нові санкції проти РФ, Північної Кореї та Китаю

Про це повідомляє The Japan Times.

Загалом 33 організації та 12 осіб, у тому числі громадянин Північної Кореї, були додані до японського списку цілей заморожування активів відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю. Також 53 організації з країн, включаючи Росію та Китай, стали суб’єктами заборони на експорт й інші заходи.

Японія з 23 січня заборонить експорт до Росії ще 335 товарів, включаючи невеликі мотоцикли та компоненти для спецтехніки, наприклад кранів.

Мета полягає в тому, щоб посилити відповідь Японії на підтримку Північною Кореєю Росії та використання Москвою третіх країн для ухилення від санкцій.

Додаткові кроки "покликані сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру. Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи своїх партнерів з G7", - заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Японії за посилення санкцій проти РФ. Він додав, що санкції проти громадянина КНДР за те, що Росія використовує Північну Корею у війні проти України.