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OPINION

Вправи з деколонізації

Оксана Забужко
3 березня, 2025 понедiлок
20:08
Погляд

Мені здавалось, це всім зрозуміло. Виявилось, не всім*

Зміст

По українських соцмережах побігла хвиля розпачливих дописів в дусі "ааа, Зеленський провалив перемовини, тепер США нас кинуть, і ойшожцебудеааааа!" - з довжелезними якбитологічними простирадлами або й цілими їх сувоями нон-стоп — про те, що от якби Зеленський змовчав, то Трамп би незабаром сам побачив, що це не ми, а Путін недоговірний, розсердився б на нього і перейшов би на сторону добра (я не жартую, на власні очі таке бачила, доктори наук пишуть!), а якби ще й замість Зеленського був би інший перемовник, то взагалі було б ого-го!.. (причім це пишуть не проросійські боти, які вже були перебирали лапками, чекаючи зняття з рашки санкцій, а цілком собі українці, в інших питаннях деколи навіть притомні.).  

І сум мене обняв на цей вид, і жаль великий — бо з реальністю ці розпачливі, як чіпляння пальцями за край карниза, фантазії мають стільки ж спільного, скільки Путінові — про Україну, вигадану австрійським генштабом, та її нацистську хунту, і в істоті мають те саме, що в Путіна, психологічне джерело: страх

Страх маленької людини перед реальністю, що погналась кудись у незрозумілому напрямку, — і прагнення ту реальність за всяку ціну (тільки, звісно, в кожного свій на те ресурс!) "вернути на місце".

Я розумію, що всі ми "нащадки Голодомору" (3-4 покоління), і відтак в усіх нас сильно поплавлена генетично, а з 2014-го ще й біографічно, базова потреба в безпеці. А ще чудово розумію, що всі нині сущі покоління українців світоглядно формувались під колоніальним кашкетом "двополярного світу", і міф "великого та могутнього дяді Сема", який, коли що, оборонить і захистить слабого й покривдженого (тобто, образ супердержави 1950-80-х, якої давно не існує і яку, власне, й обіцяв Трамп повернути своїм виборцям "again"), - це частина нашої персональної міфології: потреби у вірі в "старшого в домі", в "доброго Рейґана", який "на нашій стороні" (читай — не дасть Кремлю нас вдруге загеноцидити, якщо ми будемо чемні). 

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Це патерналізм, так. І постколоніалізм, авжеж. Неміряному числу наших замотеличених співвітчизників довелось уже під бомбами позбавлятись цих підліткових комплексів у стосунку до "великої й сильної Росії" (і відкривати, що вона геть не велика й сильна, як їм казали, що то брехня!), - а тепер що ж, і з Америкою те саме робити?.. Нііі-і, куди простіше зараз я-а-ак накинутись на отого малого з нашого двору, що з дорослим дядьком задирався, я-а-ак наваляти йому всім двором — гляди, може, дядько нам і пробачать, не гніватимуться на нас?..

Лікуймося, співвітчизники. Дорослішаймо. Розумію, що ой-страшно - але не можна аж так ховати голову в теплий-угрітий мішок домашньої кайдашівщини. 

Бо поки ви вишукуєте, як у цьому збуреному світі на переломі історичних епох зберегти свою комфортну "шапочку з фольги", можете незчутись, як вашу "шапочку" використають вороги, щоб вас же й добити. Ми вже довели, світу й собі самим,  і у 2014-му, і в 2022-му, що вміємо бути відважними. А відвага включає, обов'язковим пунктом,  — тверезе бачення речей і називання їх своїми іменами. 

Отож, щоб полегшити тим, хто не встигає за гоном історії, рух назустріч реальності, пропоную для початку просту вправу: можете замкнутись у ванні і, дивлячись на себе в дзеркало (так менш страшно буде!), вимовляйте вголос (обов'язково вголос!):

- Президентом Сполучених Штатів став спільник Х...ла (кажуть, навіть агент КГБ, але цього можете не вимовляти, кому вже дуже страшно!)), його завдання — врятувати Росію від розпаду.

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Повторіть кілька разів. Візьміть собі час на усвідомлення того, що це правда.  (Бо це таки правда, штурм Капітолія 2021 р. під наглядом "рускоязичних амєріканскіх ґраждан" був тільки репетицією, і я щиро співчуваю американському народові й бажаю йому, щоб попередні, від Буша-молодшого початі, 20+ років розхитування американської демократії зсередини не виявились для цієї країни фатальними). Протріть свої ментальні скельця цим усвідомленням — і ви побачите, як всі пазли відразу стануть на місце. 

...І щойно після цього (тільки після цього!) скажіть собі — так само вголос, від діафрагми, розправляючи плечі:

Україна не підписала капітуляції.

Україна не стала Чехословаччиною-1938.

Ми зараз тут.

Ну що? Відчули? Відчули, як — варто витягти голову з теплого кудкудакаючого мішка — смалить по вухах вітер історії?

(Страшно, звісно. Але ж не кажіть, що вас не попереджали, — почалась епоха турбулентности, пристібайтесь міцніше! - оце ж вона й почалась, далі ще дужче буде трясти, поки не скінчиться Велике Перезавантаження...).

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Ми даємо — чи Бог через нас дає — людству шанс виправити помилки минулого. Це хрест, але це й місія — якої ми цим разом не маємо права провалити. Бо ставка тут - "пан або пропав": не лише для нас, а й для людства. 

Путін розбудив Україну. Трамп розбудив Європу. Завтра для історії не менш епохальна зустріч, ніж була 28.02.25, - на кону майбутня європейська безпека, князь Вітовт махає нам з Луцька-1429, тектоніка процесів поглиблюється, чуєте гул?.. (хто пам'ятає страйки 1990-1991-го, той мене зрозуміє!)

"Не бійтеся!" - казав один пристойний (на відміну від нинішнього) Папа. Ось що нам всім треба твердо собі сказати. (І пристебнути ремені, певна річ!).

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Оксана Забужко
історія України
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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