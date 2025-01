Коли я вкотре почув мантру "щоб не було війни на континенті, ми маємо забезпечувати демократію, права людини та верховенство закону”, моя підсвідомість видала асоціацію: "in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”.

Навіть по тональності це було співзвучно.

