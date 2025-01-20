Defense Express: РФ не здатна будувати нові Ту-160 і Ту-22М3, тому використовує радянські заготовки

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що у 2022–2023 роках із радянських заготовок було зібрано три бомбардувальники Ту-160, що отримали позначення Ту-160М. Крім того, модернізовано один стройовий Ту-160, який до лютого 2022 року перебував на заводі.

Всі чотири Ту-160М планують увести в експлуатацію у 2025 році, хоча раніше їх мали прийняти ще у 2023-му. Перенесення термінів пов’язане з проблемами у виробництві двигунів та бортового радіоелектронного обладнання, розповіло видання.

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Щодо ситуації з Ту-22М3, то вона є ще складнішою. До лютого 2022 року на території КАПО перебувало шість корпусів цих літаків. За оцінками Defense Express, максимум два з них могли бути використані для виготовлення модернізованого Ту-22М3М або як донори запчастин.

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Перший бомбардувальник Ту-22М3М був представлений у 2018 році, другий – у 2023-му. Наразі це всі модернізовані літаки цього типу, хоча за планами 2012 року до 2020-го мали модернізувати до 30 одиниць.