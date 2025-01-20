Маск розривається між MAGA і MEGA
Ілон Маск відстав від України й почав доколупуватися до ЄС і Британії. Хоче просунути MEGA – Make Europe Great Again*
Треба сказати, що коли попереднього разу кілька чувачків у Європі пробували таке провернути, це закінчилось погано.
Чувачків, до речі, звали Гітлер і Муссоліні.
Їх, до речі, активно підтримував якийсь поц із Угорщини. Пороблено.
Але цікаво, що саме Маск має на увазі під Great?
- Римську імперію?
- Іспанських конкістадорів?
- Колоніальні володіння по всьому світу?
- Може, трошки інквізиції?
Чи він просто ностальгує по своєму дитинству в Південній Африці, коли білі європейські колоністи рулили, а африканці були на рівні безправних рабів?
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Словом, не подобаються Маску сучасні європейські цінності. Маску не подобаються, Путіну не подобаються, оці аятоли в Ірані проти. В Україні, до речі, також є такі люди.
Але от біда, Європа до впровадження цінностей гуманізму, рівності та поваги була або не дуже приємним місцем для життя, або робила це життя нестерпним для всього іншого світу. Або і те й інше одночасно.
Причому "всього іншого" - буквально. Де там були імперії, над якими не заходило сонце?
Тому коли ви граєтесь в євроскептицизм, то пам’ятайте, на якому боці ви граєте. Хто з вами в одній команді. І Маск в цьому списку не найогидніший тип.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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