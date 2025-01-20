Треба сказати, що коли попереднього разу кілька чувачків у Європі пробували таке провернути, це закінчилось погано.

Але цікаво, що саме Маск має на увазі під Great?

Чи він просто ностальгує по своєму дитинству в Південній Африці, коли білі європейські колоністи рулили, а африканці були на рівні безправних рабів?

Словом, не подобаються Маску сучасні європейські цінності. Маску не подобаються, Путіну не подобаються, оці аятоли в Ірані проти. В Україні, до речі, також є такі люди.

Але от біда, Європа до впровадження цінностей гуманізму, рівності та поваги була або не дуже приємним місцем для життя, або робила це життя нестерпним для всього іншого світу. Або і те й інше одночасно.

Причому "всього іншого" - буквально. Де там були імперії, над якими не заходило сонце?

Тому коли ви граєтесь в євроскептицизм, то пам’ятайте, на якому боці ви граєте. Хто з вами в одній команді. І Маск в цьому списку не найогидніший тип.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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