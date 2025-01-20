У Києві відкрили новий магазин "Аврора": увесь виторг першого дня передали на проєкт "Дронопад" від БФ "Повернись живим"
18 січня на Контрактовій площі в Києві відбулось благодійне відкриття нового магазину "Аврора". Відомі коміки та співаки на один день стали касирами та продавцями-консультантами, а все заради важливої мети – весь виторг із дня відкриття йшов до БФ "Повернись живим"
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
На відкритті магазину виступили популярні коміки, зокрема Василь Байдак і Данило Повар, а також український хіп-хоп гурт "Курган і Agregat". Усі кошти, зібрані під час заходу, передали на проєкт "Дронопад".
"Дронопад" – це благодійний проєкт від фонду "Повернись живим", який має на меті зібрати кошти на озброєння, котре дасть змогу збити 1 тис. російських розвідувальних БПЛА.
"Наш підхід — провести аналіз критичних потреб розрахунків зенітних FPV-дронів і забезпечити їх усіма засобами, що допоможуть осліпити ворога. Кожен пікап, радіостанція, генератор чи дрон-перехоплювач — це ще один важливий засіб, що допомагає влаштовувати ворогам "Дронопад", – ідеться у повідомленні на сторінці благодійного фонду.
Мережа "Аврора" регулярно підтримує різні благодійні ініціативи, збори та співпрацює з волонтерами.
"Аврора" свого часу підтримувала "Довгі руки ТРО", "Нам тут жити", "Дронопад". Інші якісь непублічні взаємодії були щодо підтримки запитів Третьої штурмової бригади. Це ті внески, на які фонд може сподіватися", – розповіла журналістам директорка департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олександра Гайворонська.
"Особисто у мене вони ("Аврора", – ред.) допомогли закрити два збори. Причому один був дійсно дуже великий. Вони задонатили один мільйон гривень. І допомогли мені його закрити", – зазначив актор і волонтер Василь Байдак.
У результаті в день відкриття було зібрано майже 1 млн грн, "Аврора" потроїла цю суму від себе і передала на проєкт "Дронопад" 3 150 000 грн.
Як зазначають у мережі, понад 46% асортименту – вітчизняні товари. У такий спосіб компанія прагне підтримувати українських виробників.
"Понад 600 партнерів Аврора Мультимаркет — це українські виробники. Вони постачають 46% асортименту українського виробництва на полиці наших магазинів. 70%+ із них — це непродовольчі товари. Разом із клієнтами ми даємо нове життя українській легкій промисловості. Крім того, це додаткові мільярди гривень створеної доданої вартості в Україні та десятки тисяч зайнятих людей", – розповів співвласник мережі Тарас Панасенко.
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