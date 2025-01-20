Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві відкрили новий магазин "Аврора": увесь виторг першого дня передали на проєкт "Дронопад" від БФ "Повернись живим"
PR

У Києві відкрили новий магазин "Аврора": увесь виторг першого дня передали на проєкт "Дронопад" від БФ "Повернись живим"

Юлія Юліна
20 січня, 2025 понедiлок
18:49
Суспільство

18 січня на Контрактовій площі в Києві відбулось благодійне відкриття нового магазину "Аврора". Відомі коміки та співаки на один день стали касирами та продавцями-консультантами, а все заради важливої мети – весь виторг із дня відкриття йшов до БФ "Повернись живим"

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

На відкритті магазину виступили популярні коміки, зокрема Василь Байдак і Данило Повар, а також український хіп-хоп гурт "Курган і Agregat". Усі кошти, зібрані під час заходу, передали на проєкт "Дронопад".

"Дронопад" – це благодійний проєкт від фонду "Повернись живим", який має на меті зібрати кошти на озброєння, котре дасть змогу збити 1 тис. російських розвідувальних БПЛА.

"Наш підхід — провести аналіз критичних потреб розрахунків зенітних FPV-дронів і забезпечити їх усіма засобами, що допоможуть осліпити ворога. Кожен пікап, радіостанція, генератор чи дрон-перехоплювач — це ще один важливий засіб, що допомагає влаштовувати ворогам "Дронопад", – ідеться у повідомленні на сторінці благодійного фонду.

Мережа "Аврора" регулярно підтримує різні благодійні ініціативи, збори та співпрацює з волонтерами. 

"Аврора" свого часу підтримувала "Довгі руки ТРО", "Нам тут жити", "Дронопад". Інші якісь непублічні взаємодії були щодо підтримки запитів Третьої штурмової бригади. Це ті внески, на які фонд може сподіватися", – розповіла журналістам директорка департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олександра Гайворонська.

"Особисто у мене вони ("Аврора", – ред.) допомогли закрити два збори. Причому один був дійсно дуже великий. Вони задонатили один мільйон гривень. І допомогли мені його закрити", – зазначив актор і волонтер Василь Байдак.

У результаті в день відкриття було зібрано майже 1 млн грн, "Аврора" потроїла цю суму від себе і передала на проєкт "Дронопад" 3 150 000 грн.

Як зазначають у мережі, понад 46% асортименту – вітчизняні товари. У такий спосіб компанія прагне підтримувати українських виробників.

"Понад 600 партнерів Аврора Мультимаркет — це українські виробники. Вони постачають 46% асортименту українського виробництва на полиці наших магазинів. 70%+ із них — це непродовольчі товари. Разом із клієнтами ми даємо нове життя українській легкій промисловості. Крім того, це додаткові мільярди гривень створеної доданої вартості в Україні та десятки тисяч зайнятих людей", – розповів співвласник мережі Тарас Панасенко.

Теги:
Відео
Новини
Україна
бізнес
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Світлана Кравченко
19 січня, 2025 неділя
У Чехії під час показу військової техніки перекинувся бронетранспортер: є загиблі
Київ
+0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.67
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
19:56
Зеленський, Трамп
"День змін": Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
19:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не "зіллє" Україну, бо це означатиме його поразку, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
19:44
Оновлено
Інавгурація Трампа
Дональд Трамп став президентом США: перші заяви
19:38
Партнерський матеріал
На залізничному вокзалі в Києві відкрили безбар'єрне відділення Ощадбанку
19:01
сектор Гази
У перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС до Гази прибули 630 вантажівок з гумдопомогою, - ООН
18:58
Генератори і дрони: Сили оборони отримали військову допомогу від Латвії
18:49
Українська компанія постачала РФ мікрочіпи для ракет та БПЛА: співробітникам оголосили підозри
18:43
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Чому бізнесмени обурилися можливими змінами до КПК: пояснює адвокат Ткаченко
18:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Очікування найбільш різноманітні": журналістка Висоцька про думки в ЄС щодо президентства Трампа
18:21
Ексклюзив
Дональд Трамп
Команда Трампа рухатиметься у фарватері "плану Келлога", - політолог Денисенко
18:15
Інтерв’ю
Олександр Кучерук
Цинік і гравець. Історик Олександр Кучерук про людину, до якої багато питань - Володимира Винниченка
18:08
Литва прапор
БПЛА і тепловізори: в Україну надійшла військова допомога від Литви
18:07
OPINION
Чи скасує Трамп санкції Байдена проти Росії
18:00
Оновлено
байден трамп дебати
"Це між нами": Байден підтвердив, що залишив листа Трампу
17:33
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
OSINT FOR UKRAINE подала до МКС звернення щодо відповідальності російських посадовців за викрадення українських дітей
17:27
Ексклюзив
У Defense Express розповіли про вибухи в Казані та про військові об’єкти в регіоні
17:11
ТУ-160 росія
Defense Express: РФ не здатна будувати нові Ту-160 і Ту-22М3, тому використовує радянські заготовки
17:07
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія
16:51
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський в молитві перед інавгурацією Трампа побажав йому мудрості
16:50
Ексклюзив
окупанти
Від Маріуполя до Бердянська - військова база з підготовки нових штурмових підрозділів РФ, - Андрющенко
16:46
Оновлено
"Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені": до Києва приїхав спікер парламенту Литви Скверняліс
16:31
З початку доби на фронті сталося 64 боєзіткнення, з них 29 на Покровському напрямку
16:18
путін
Путін заявив, що РФ відкрита до діалогу з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні
16:08
OPINION
Маск розривається між MAGA і MEGA
16:03
Василь Ломаченко
Ексбоксер і депутат держдуми Валуєв заявив, що "в разі загрози" РФ готова надати Ломаченку прихисток
16:02
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Житло, авто, бізнес після війни: адвокат Филипець про соцпакет, який привабить молодь на військову службу
15:46
у Санкт-Петербурзі спалили локомотив
У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР
15:42
Придністров'я
Самопроголошене Придністров'я погодилось отримувати газ через Молдовагаз
15:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:30
туман
Без опадів, але можливий туман: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 21 січня
15:17
Правоохоронці затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив СЗЧ підлеглих
15:09
Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ
15:07
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
14:09
військові КНДР
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
14:09
Японський волонтер Цучіко
Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу
14:05
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець
14:00
OPINION
Трамп тестує нову тактику спілкування з Путіним
13:56
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджений обʼєкт інфраструктури
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
13:21
Огляд
Дональд Трамп
Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV