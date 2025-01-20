Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Очікування найбільш різноманітні": журналістка Висоцька про думки в ЄС щодо президентства Трампа
Ексклюзив

"Очікування найбільш різноманітні": журналістка Висоцька про думки в ЄС щодо президентства Трампа

Марина Клюєва
20 січня, 2025 понедiлок
18:37
Світ Дональд Трамп

Частина європейських чиновників на чолі з Урсулою фон дер Ляєн та очільником Євроради Антоніу Коштою очікують, що відносини з новою адміністрацією США будуть залишатися на високому дружньому рівні

Зміст

Про це розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.

"Очікування найбільш різноманітні, тому що якщо Орбан та, наприклад, його друг Фіцо вочевидь думають, що політика Європи тепер буде змінена через те, що Трамп буде просувати певні проросійські наративи, то інша частина європейських чиновників на чолі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та очільником Європейської ради Антоніу Коштою - обидва, до речі, не були запрошені на інавгурацію Трампа, як і більшість європейських провідних політиків, - все-таки очікують того, що відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів будуть залишатися на високому дружньому рівні", - сказала вона. 

Тетяна Висоцька зазначила, що в Європейському Союзі очікують, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа залишатимуться їхнім стратегічним партнером.

"І ось сьогодні, наприклад, тут у Брюсселі розпочалося засідання Єврогрупи. Це саміт міністрів Франції і Європейського Союзу. І вже виступали, наприклад європейський комісар Валдіс Домбровскіс підходив до преси і сказав: "Сполучені Штати залишаються стратегічним партнером для Європейського Союзу, і будемо шукати можливості, щоб ця співпраця продовжувалася". Так само, наприклад, виступив перед журналістами міністр фінансів Бельгії, який також сказав: "Перемога Трампа та прихід до влади його нової адміністрації буде таким собі wake-up call, пробуджуючим дзвінком для Європи, щоб вона почала гуртуватися і посилюватися і в фінансовому плані, і в інших планах", - розповіла журналістка. 

Читайте також: Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента

Вона також нагадала, що європейські політики мають деякі побоювання, що Трамп може змінити політику всередині НАТО і не надавати гарантій допомоги, які раніше мали країни-члени Альянсу з боку США.

"І так само сьогодні, до речі, відбулося також тут засідання Північноатлантичної Ради НАТО - на жаль, у закритому режимі, журналістів не допускали. Але взяв у ньому участь новий європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, великий друг України. І також вони вийшли потім із заявою до ЗМІ разом із генеральним секретарем ради НАТО Марком Рютте і наголосили на тому, що Європа і НАТО повинні посилювати себе для того, щоб мати змогу бути захищеними своїми силами. Тому що зрозуміло, що зараз європейські політики бояться того, що Трамп може якимось чином змінити політику, в тому числі й усередині НАТО, і не надавати гарантій допомоги, які раніше мали члени НАТО від Сполучених Штатів", - додала Тетяна Висоцька.

  • 17 січня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс приймає від США частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні.
  • 20 січня стало відомо, що Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Володимиром Путіним через "декілька днів" після інавгурації.
Теги:
Новини
ЄС
Європа
Єврокомісія
Дональд Трамп
НАТО
США
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Читайте також:
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Автор Тетяна Нижник
18 січня, 2025 субота
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.67
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
19:56
Зеленський, Трамп
"День змін": Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
19:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не "зіллє" Україну, бо це означатиме його поразку, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
19:44
Оновлено
Інавгурація Трампа
Дональд Трамп став президентом США: перші заяви
19:38
Партнерський матеріал
На залізничному вокзалі в Києві відкрили безбар'єрне відділення Ощадбанку
19:01
сектор Гази
У перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС до Гази прибули 630 вантажівок з гумдопомогою, - ООН
18:58
Генератори і дрони: Сили оборони отримали військову допомогу від Латвії
18:49
PR
У Києві відкрили новий магазин "Аврора": увесь виторг першого дня передали на проєкт "Дронопад" від БФ "Повернись живим"
18:49
Українська компанія постачала РФ мікрочіпи для ракет та БПЛА: співробітникам оголосили підозри
18:43
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Чому бізнесмени обурилися можливими змінами до КПК: пояснює адвокат Ткаченко
18:21
Ексклюзив
Дональд Трамп
Команда Трампа рухатиметься у фарватері "плану Келлога", - політолог Денисенко
18:15
Інтерв’ю
Олександр Кучерук
Цинік і гравець. Історик Олександр Кучерук про людину, до якої багато питань - Володимира Винниченка
18:08
Литва прапор
БПЛА і тепловізори: в Україну надійшла військова допомога від Литви
18:07
OPINION
Чи скасує Трамп санкції Байдена проти Росії
18:00
Оновлено
байден трамп дебати
"Це між нами": Байден підтвердив, що залишив листа Трампу
17:33
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
OSINT FOR UKRAINE подала до МКС звернення щодо відповідальності російських посадовців за викрадення українських дітей
17:27
Ексклюзив
У Defense Express розповіли про вибухи в Казані та про військові об’єкти в регіоні
17:11
ТУ-160 росія
Defense Express: РФ не здатна будувати нові Ту-160 і Ту-22М3, тому використовує радянські заготовки
17:07
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія
16:51
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський в молитві перед інавгурацією Трампа побажав йому мудрості
16:50
Ексклюзив
окупанти
Від Маріуполя до Бердянська - військова база з підготовки нових штурмових підрозділів РФ, - Андрющенко
16:46
Оновлено
"Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені": до Києва приїхав спікер парламенту Литви Скверняліс
16:31
З початку доби на фронті сталося 64 боєзіткнення, з них 29 на Покровському напрямку
16:18
путін
Путін заявив, що РФ відкрита до діалогу з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні
16:08
OPINION
Маск розривається між MAGA і MEGA
16:03
Василь Ломаченко
Ексбоксер і депутат держдуми Валуєв заявив, що "в разі загрози" РФ готова надати Ломаченку прихисток
16:02
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Житло, авто, бізнес після війни: адвокат Филипець про соцпакет, який привабить молодь на військову службу
15:46
у Санкт-Петербурзі спалили локомотив
У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР
15:42
Придністров'я
Самопроголошене Придністров'я погодилось отримувати газ через Молдовагаз
15:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:30
туман
Без опадів, але можливий туман: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 21 січня
15:17
Правоохоронці затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив СЗЧ підлеглих
15:09
Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ
15:07
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
14:09
військові КНДР
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
14:09
Японський волонтер Цучіко
Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу
14:05
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець
14:00
OPINION
Трамп тестує нову тактику спілкування з Путіним
13:56
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджений обʼєкт інфраструктури
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
13:21
Огляд
Дональд Трамп
Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV