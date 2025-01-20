"Очікування найбільш різноманітні": журналістка Висоцька про думки в ЄС щодо президентства Трампа

Про це розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.

"Очікування найбільш різноманітні, тому що якщо Орбан та, наприклад, його друг Фіцо вочевидь думають, що політика Європи тепер буде змінена через те, що Трамп буде просувати певні проросійські наративи, то інша частина європейських чиновників на чолі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та очільником Європейської ради Антоніу Коштою - обидва, до речі, не були запрошені на інавгурацію Трампа, як і більшість європейських провідних політиків, - все-таки очікують того, що відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів будуть залишатися на високому дружньому рівні", - сказала вона.

Тетяна Висоцька зазначила, що в Європейському Союзі очікують, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа залишатимуться їхнім стратегічним партнером.

"І ось сьогодні, наприклад, тут у Брюсселі розпочалося засідання Єврогрупи. Це саміт міністрів Франції і Європейського Союзу. І вже виступали, наприклад європейський комісар Валдіс Домбровскіс підходив до преси і сказав: "Сполучені Штати залишаються стратегічним партнером для Європейського Союзу, і будемо шукати можливості, щоб ця співпраця продовжувалася". Так само, наприклад, виступив перед журналістами міністр фінансів Бельгії, який також сказав: "Перемога Трампа та прихід до влади його нової адміністрації буде таким собі wake-up call, пробуджуючим дзвінком для Європи, щоб вона почала гуртуватися і посилюватися і в фінансовому плані, і в інших планах", - розповіла журналістка.

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Вона також нагадала, що європейські політики мають деякі побоювання, що Трамп може змінити політику всередині НАТО і не надавати гарантій допомоги, які раніше мали країни-члени Альянсу з боку США.

"І так само сьогодні, до речі, відбулося також тут засідання Північноатлантичної Ради НАТО - на жаль, у закритому режимі, журналістів не допускали. Але взяв у ньому участь новий європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, великий друг України. І також вони вийшли потім із заявою до ЗМІ разом із генеральним секретарем ради НАТО Марком Рютте і наголосили на тому, що Європа і НАТО повинні посилювати себе для того, щоб мати змогу бути захищеними своїми силами. Тому що зрозуміло, що зараз європейські політики бояться того, що Трамп може якимось чином змінити політику, в тому числі й усередині НАТО, і не надавати гарантій допомоги, які раніше мали члени НАТО від Сполучених Штатів", - додала Тетяна Висоцька.