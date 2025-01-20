На залізничному вокзалі в Києві відкрили безбар'єрне відділення Ощадбанку

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"На жаль, ми розуміємо, що зараз дуже багато людей, які потребують інклюзивних послуг. І тому це відділення розташовано в чудовій локації, вона дуже важлива для України. Тут 60 тис. людей кожного дня проходять через центральний вокзал. Кожний п’ятий – це наш клієнт", - сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Відділення розташовано в переході між Центральним і Південним вокзалами, поруч з ескалатором. Ліфт на першому пероні вокзалу надає безперешкодний доступ до відділення людям, що користуються кріслом колісним, та іншим маломобільним групам населення. Усередині є тримач для милиць, занижена зона обслуговування та банкомат із голосовим модулем.

"Ми робимо сам вокзал безбар'єрним. Тут не так давно відкрили ліфти, які з першої платформи можуть підняти людину. Далі у нас у планах весь конкорс зробити безбар'єрним. І отак, простір за простором, ми зробимо весь вокзал зручним, комфортним для людей", – розповів журналістам голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Ощадбанк має найрозгалуженішу мережу відділень, яка нині нараховує понад 1150 установ. Серед них 23 суперінклюзивних відділення, побудованих за власним проєктом, та понад 700 відділень, які відповідають державним нормам інклюзивності. Відділення на вокзалі надає повний спектр банківських послуг.

"Усе можна робити. Поповнювати вклади, відкривати рахунки, робити переказ, розв'язувати питання з платіжними картками. Я думаю, що буде дуже популярною послуга обміну валют. У нас тут буде 5 валют, які можна буде обміняти в будь-який час. Також упевнений, що буде популярною послуга купівлі монет як сувенірів", – пояснив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

В Ощадбанку зазначили, що відділення працює щоденно з 7:00 до 21:30 та цілодобово у форматі самообслуговування. Також установа готова приймати клієнтів навіть за умови тривалої відсутності електроенергії.