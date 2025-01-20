На Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 6,4

Про це інформує Reuters.

За даними тайванської метеорологічної служби, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 9,4 км поблизу містечка Дапу, що недалеко від міста Чіаї.

Землетрус відчувався навіть у столиці Тайбеї.

Виробник мікросхем TSMC повідомив, що вжито заходів з евакуації персоналу на заводах у центральному та південному районах острова.

Згідно з інформацією пожежної служби, три людини залишилися заблокованими в пошкодженій будівлі в місті Тайнань. Рятувальні бригади вже вирушили на місце події.

Також у науковому парку в Тайнані, де працюють великі заводи, включаючи TSMC, були евакуйовані працівники.