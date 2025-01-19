У Ялті стався землетрус магнітудою 2,8

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Цю інформацію підтвердила заступник директора російського Інституту сейсмології та геодинаміки Марина Бондар.

За словами Бондар, землетрус стався о 04:59 за московським часом, а його епіцентр знаходився в Ялтинському районі. Сейсмічні станції Криму зафіксували цей поштовх з енергетичним класом Кп=9.1.

Крім того, вона повідомила, що після землетрусу сталося ще шість афтершоків - повторних поштовхів.

"Ми мали шість слабких афтершоків після основного поштовху. Зараз у нас ще один землетрус, по ньому поки що збираємо інформацію", – зазначила Бондар.