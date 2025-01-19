У Ялті стався землетрус магнітудою 2,8
У неділю, 19 січня, в Ялті стався землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера, який супроводжувався шістьма афтершоками
Про це повідомляє "Крим. Реалії".
Цю інформацію підтвердила заступник директора російського Інституту сейсмології та геодинаміки Марина Бондар.
За словами Бондар, землетрус стався о 04:59 за московським часом, а його епіцентр знаходився в Ялтинському районі. Сейсмічні станції Криму зафіксували цей поштовх з енергетичним класом Кп=9.1.
Крім того, вона повідомила, що після землетрусу сталося ще шість афтершоків - повторних поштовхів.
"Ми мали шість слабких афтершоків після основного поштовху. Зараз у нас ще один землетрус, по ньому поки що збираємо інформацію", – зазначила Бондар.
- Уранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 6,8 за шкалою Ріхтера. Внаслідок цього загинули щонайменше 126 людей.
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